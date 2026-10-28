Aragón ofrece helicópteros sanitarios de apoyo al rescate de víctimas en Toledo

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Zaragoza, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Aragón ha ofrecido sus helicópteros sanitarios a Castilla-La Mancha para colaborar en las labores de rescate y asistencia a las personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo).

En el siniestro, en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo), han fallecido, al menos, diez personas.

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El director general de Interior y Emergencias del ejecutivo aragonés, Miguel Ángel Clavero, ha informado de que al tener conocimiento del suceso se ha contactado con el centro de emergencias 112 de Toledo para ofrecer los dos helicópteros sanitarios del Gobierno de Aragón para colaborar en el traslado de heridos a los centros hospitalarios. EFE