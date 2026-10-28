Andalucía envía UVI móviles para la atención a afectados en el accidente de Urda (Toledo)

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Sevilla, 28 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha enviado UVI móviles y un vehículo de apoyo logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el apoyo a la atención a las personas afectadas en el accidente en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad a la altura de la estación de Urda (Toledo).

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado en la red social X que el Gobierno andaluz sigue "muy de cerca" este accidente ferroviario entre dos trenes de pasajeros de Renfe e Iryo ocurrido a primera hora de este miércoles con al menos diez muertos.

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El Ejecutivo autonómico está en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación, ha precisado Sanz, quien ha trasladado el apoyo de los andaluces a las personas heridas y a sus familias.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar. EFE