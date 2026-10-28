Almeida avisa que se juegan la democracia en las generales: "El PSOE de Sánchez es una fuerza disolvente de 1978"

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avisado este jueves que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se juegan la democracia porque el PSOE que lidera Pedro Sánchez es una "fuerza disolvente" del régimen constitucional que los españoles aprobaron en 1978.

"El 29 de noviembre, el gran reto al que nos enfrentamos todos los españoles, es vencer a las fuerzas disolventes del régimen constitucional de 1978", ha declarado Almeida en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

PUBLICIDAD

Aparte de las fuerzas independentistas, el alcalde de Madrid ha calificado también al PSOE como una fuerza "disolvente". "Es que quien de verdad es disolvente del régimen del 78 sin lugar a dudas es el Partido Socialista y Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Por eso, ha hecho hincapié en la importancia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "La alternancia democrática ahora, el 29 de noviembre, es más importante y más urgente que nunca, porque lo que nos estamos jugando es la democracia tal y como la hemos conocido desde 1978", ha apostillado.

PUBLICIDAD

SITÚA AL PP COMO "INSTRUMENTO ÚTIL" EL 29N

El alcalde de Madrid ha señalado que ante la cita de las urnas "no hay que apelar al voto útil, hay que apelar al instrumento útil" que, a su juicio, es el Partido Popular, para "desmontar el sanchismo".

PUBLICIDAD

"Cuando hablo del instrumento útil, hablo de aquel partido que ya no aspira únicamente a ser todo aquello que está a la derecha del Partido Socialista, el gran mérito de José María Aznar en su momento, sino que lo que aspiramos es ser el paraguas común de todos aquellos que quieren recuperar las bases de la convivencia", ha manifestado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))