Al menos un "mínimo" de 30 muertos en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo

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Toledo, 28 oct (EFE).- Al menos 30 personas han fallecido este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo".

Estas mismas fuentes precisan que los bomberos que actúan en el lugar están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres y que por el momento se desconoce la cifra de personas heridas.

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Además, según ha podido saber EFE, ya están llegando los primeros pacientes heridos a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que han suspendido por el momento todas las operaciones no urgentes para dar atención a las víctimas.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha chocado con un AVE que llevaba 397 pasajeros, provocando que varios vagones se hayan caído por un barranco. EFE

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