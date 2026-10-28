Al menos diez fallecidos tras el accidente de tren de Urda (Toledo)

Toledo, (EFE).- Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica. EFE

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