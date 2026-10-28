Agricultores de 35 provincias repartirán alimentos en Madrid durante seis días

Madrid, 28 oct (EFE).- Un grupo de agricultores procedentes de 35 provincias repartirán algunos de los alimentos que producen frente a la sede madrileña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) durante seis días, un evento que comenzará mañana, jueves.
El acto, organizado por la organización agraria Asaja, tomará el relevo a la tractorada que este miércoles recorrerá las calles de Madrid para pedir más ayudas y bonificaciones fiscales por el alza del precio del gasóleo o de los fertilizantes.
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Los productores repartirán vino, aceite, frutas, hortalizas, patatas o harina a los ciudadanos que se acerquen "para recordar que dar de comer tiene que dar para vivir", uno de los lemas de la protesta de hoy.
En concreto, el reparto se celebrará el 29 y 30 de octubre, y del 3 al 6 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas.
Con este gesto, el sector quiere reflejar el "hartazgo" de quienes "trabajan a pérdidas" y acercar a la sociedad lo que se juega el campo, "que es también lo que llega a su mesa", según Asaja.
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Calendario de reparto y provincias participantes:
Fecha
Provincias de procedencia de los agricultores
Jueves 29 de octubre
Burgos, Cuenca, Huelva, Almería y Zaragoza
Viernes 30 de octubre
Málaga, Teruel, Ciudad Real, Jaén y Asturias
Martes 3 de noviembre
Ávila, Córdoba, Huesca, Alicante, Cádiz y Toledo
Miércoles 4 de noviembre
Sevilla, Salamanca, Lleida, Valladolid y Cáceres
Jueves 5 de noviembre
Madrid, Segovia, Murcia, Badajoz, Navarra y Canarias
Viernes 6 de noviembre
Granada, Soria, La Rioja, León, Palencia, Albacete, Guadalajara y Valencia
EFEAGRO
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