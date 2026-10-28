Agricultores de 35 provincias repartirán alimentos en Madrid durante seis días

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Madrid, 28 oct (EFE).- Un grupo de agricultores procedentes de 35 provincias repartirán algunos de los alimentos que producen frente a la sede madrileña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) durante seis días, un evento que comenzará mañana, jueves.

El acto, organizado por la organización agraria Asaja, tomará el relevo a la tractorada que este miércoles recorrerá las calles de Madrid para pedir más ayudas y bonificaciones fiscales por el alza del precio del gasóleo o de los fertilizantes.

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Los productores repartirán vino, aceite, frutas, hortalizas, patatas o harina a los ciudadanos que se acerquen "para recordar que dar de comer tiene que dar para vivir", uno de los lemas de la protesta de hoy.

En concreto, el reparto se celebrará el 29 y 30 de octubre, y del 3 al 6 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas.

Con este gesto, el sector quiere reflejar el "hartazgo" de quienes "trabajan a pérdidas" y acercar a la sociedad lo que se juega el campo, "que es también lo que llega a su mesa", según Asaja.

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Calendario de reparto y provincias participantes:

Fecha

Provincias de procedencia de los agricultores

Jueves 29 de octubre

Burgos, Cuenca, Huelva, Almería y Zaragoza

Viernes 30 de octubre

Málaga, Teruel, Ciudad Real, Jaén y Asturias

Martes 3 de noviembre

Ávila, Córdoba, Huesca, Alicante, Cádiz y Toledo

Miércoles 4 de noviembre

Sevilla, Salamanca, Lleida, Valladolid y Cáceres

Jueves 5 de noviembre

Madrid, Segovia, Murcia, Badajoz, Navarra y Canarias

Viernes 6 de noviembre

Granada, Soria, La Rioja, León, Palencia, Albacete, Guadalajara y Valencia

EFEAGRO

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