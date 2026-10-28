Adif suspende la circulación del corredor sur y pide a los viajeros no acudir a estaciones

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Madrid, 28 oct (EFE).- Adif ha suspendido este miércoles la circulación ferroviaria entre Madrid y el Corredor Sur hasta nuevo aviso y ha pedido a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según han informado fuentes de Transportes.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias ha informado en la red X de que ha quedado interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un accidente por alcance de dos trenes y de que todos los convoyes de esta línea se encuentran detenidos en estaciones del trayecto.

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La consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que el accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) ha dejado, al menos, diez fallecidos.

Adif ha habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita. EFE

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