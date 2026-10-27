Rescatados 42 migrantes en dos pateras en Formentera y Cabrera

Guardar

Palma, 27 oct (EFE).- Un total de 42 migrantes fueron rescatados este lunes por la noche en aguas próximas a Formentera y Cabrera, al sur de Mallorca, en dos operaciones en las que intervinieron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Según ha informado este martes la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer rescate se produjo sobre las 20:40 horas a 1,5 millas al sureste de Formentera, donde fueron auxiliadas 17 personas de origen magrebí.

PUBLICIDAD

Sobre las 22:00 horas fueron rescatadas otras 25 personas de origen subsahariano en una embarcación localizada a 10 millas al este de Cabrera, el archipiélago al sur de Mallorca.

Con estas dos nuevas barcas, en lo que va de año han llegado al archipiélago balear 379 pateras con 6.876 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE