Puigdemont llama a aprovechar las "crisis" de España en el noveno aniversario de la DUI

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Barcelona, 27 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que una de las lecciones que deja el 'procés' para el independentismo es que hay que estar "preparados" para aprovechar las "crisis" que "España genera", y que la unidad y el "control de las instituciones" son claves para el movimiento.

Lo ha dicho este martes en un mensaje en la red social X con motivo del aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, de la que hoy se cumplen nueve años.

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"Hace nueve años, el Parlament de Catalunya aprobaba la declaración de independencia. Una mayoría parlamentaria democrática y legítima tomaba una decisión legítima y democrática, en cumplimiento del resultado del referéndum del 1 de octubre", ha resaltado.

Nueve años después, ha expuesto Puigdemont, el independentismo está "fragmentado y debilitado".

Al mismo tiempo, "España no está mejor, sino peor" pese a los "esfuerzos que ha dedicado y dedica a combatir toda forma de independentismo".

Así, el expresidente catalán ve a España en "una división extrema" y en "una confrontación entre bloques que va en aumento".

"En este sentido, es oportuno volver a recordar que las querellas españolas no son las nuestras y sólo nos interesan si las podemos utilizar para nuestro objetivo", ha añadido.

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"Y también que incluso en los momentos más difíciles para el movimiento, España genera crisis que tendríamos que estar preparados para aprovechar", ha rematado. EFE