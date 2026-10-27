Muere una mujer y dos hombres resultan heridos en un atropello en Valladolid

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Madrid, 27 oct (EFE).- Una mujer falleció y dos hombres resultaron heridos este lunes por la tarde en un atropello en el que una moto arrolló a dos peatones en el paseo de Zorrilla de Valladolid, informó el 112 de Castilla y León.

Uno de los heridos, de 55 años, fue trasladado en una unidad de vigilancia intensiva (UVI) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

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El otro hombre, conductor de la motocicleta, fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, señaló esta misma fuente en un comunicado en el que no facilitó más detalles sobre el estado de los heridos.

Emergencias recibió el aviso a las 20:15 horas y movilizó a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como dos ambulancias de Emergencias Sanitarias (Sacyl).

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En el lugar de los hechos, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer, de la que no han trascendido más datos, atendieron a los heridos y los trasladaron a los centros hospitalarios mencionados. EFE