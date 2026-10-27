Muere un camionero tras volcar e incendiarse el camión en la A-33 en Villena (Alicante)

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Alicante, 27 oct (EFE).- Un camionero ha muerto la madrugada de este martes tras volcar lateralmente el camión tráiler de grandes dimensiones que conducía e incendiarse por la parte del remolque hasta afectar a su totalidad en la carretera A-33, en Villena (Alicante).

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente se ha producido sobre las 2:55 horas en el kilómetro 80,100 de la citada vía, y a consecuencia del mismo la carretera en dirección hacia La Font de la Figuera ha quedado cortada durante cerca de media hora y se ha producido una retención de cerca de tres kilómetros.

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Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han informado de que el camión tipo tráiler, tras volcar lateralmente, se incendió por la parte del remolque hasta afectar a su totalidad.

Según los bomberos, que todavía continúan en el lugar del accidente, ocurrido a un kilómetro del centro penitenciario de Villena, se tuvo que llamar a una retroexcavadora para remover la carga del vehículo y facilitar las labores de extinción del incendio.

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El camión ha ocupado la práctica totalidad de la vía, lo que ha provocado retenciones importantes durante la noche, según los bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad de mando de jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada y una bomba urbana pesada con 1 sargento 2 cabos 8 bomberos de los parques de Elda, Villena, y Ontinyent fruto del acuerdo de actuación limítrofe conjunta. EFE

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