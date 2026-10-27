Más calidad del aire y menos nitratos en aguas, propuestas de expertos al futuro gobierno

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Madrid, 27 oct (EFE).- La trasposición de la directiva europea sobre calidad del aire, el refuerzo de las zonas de bajas emisiones (ZBE) o el control de los niveles de nitratos en el agua son algunas de las medidas que los partidos políticos deberían incluir en sus programas electorales, según expertos consultados por EFE.

La contaminación del aire es un "grandísimo problema" derivado de la movilidad y el transporte con combustibles fósiles, advierte la coordinadora del área de Incidencia Política de Greenpeace, Raquel Montón.

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En ese sentido, recuerda la necesidad de cumplir con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre calidad del aire para "proteger la salud y los pulmones de la población".

Esta norma establece límites y valores objetivo para 2030 a la baja para varios contaminantes, entre ellos los dos con mayor impacto documentado en la salud humana, PM2,5 y NO2, para los cuales los valores límite anuales se reducen a más de la mitad, de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de 40 µg/m³ a 20 µg/m³, respectivamente.

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El profesor de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Miguel Escudero, coincide en que la "adecuación" a la directiva es un tema "principal" para el que falta "un real decreto que haga la transposición a la legislación española".

En su opinión, "el gran caballo de batalla va a estar en las partículas finas", un contaminante regulado en el que la norma ha puesto "mucho énfasis" porque es el que "más problemas genera sobre la salud" y con el que distintas partes de España pueden tener "problemas para el cumplimiento".

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También preocupa el ozono, un gas que se produce "cuando se incrementa la radiación solar", por lo que está "muy relacionado con el cambio climático y las olas de calor", advierte la coordinadora de Ecologistas en Acción, Carmen Duce.

Sus niveles se están "disparando" y sus picos "son más frecuentes cada año", explica la coordinadora, que espera que se apruebe el Plan Nacional de Ozono "cuanto antes" porque "lleva en el ministerio seis años, prácticamente con las bases científicas listas".

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Apostar por las zonas de bajas emisiones -que han dado "buen resultado" en la salud de los ciudadanos, dice Montón-, potenciar el transporte público o facilitar el acceso al vehículo eléctrico son otras de las medidas propuestas.

"Hacer ciudades muy orientadas al peatón frente al vehículo", resume Escudero, quien añade que también es clave "poner coto a la quema de biomasa no controlada".

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Desde Greenpeace, sostienen que la ganadería intensiva y el uso de fertilizantes "de manera descontrolada o intensiva" generan nitratos que contaminan el agua del subsuelo.

"Se ha demostrado", afirma Montón, que el nivel de este contaminante que se considera seguro "no protege suficientemente la salud de las personas", por lo que exige "modificar el límite de nitratos en agua de consumo".

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En ese sentido, Duce aboga por "modelos de ganadería y agricultura ecológicas que no utilicen pesticidas", así como por "revisar y trasponer" la directiva de vigilancia del suelo.

También apuesta por "incrementar y garantizar el control a todos los niveles" y hace hincapié en las comunidades autónomas, a las que pide que "ejerzan su función de vigilancia, de alerta a la población y de garantizar planes y poner en marcha medidas para reducir esa contaminación".

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Para proteger los suelos y el agua, Montón también pone el foco sobre los plásticos y el desarrollo de un sistema de devolución de envases para "hacer algo más que reciclar" y apuesta por frenar la exposición crónica a microplásticos prohibiendo el uso de sustancias químicas nocivas en productos de consumo para 2030.

Las propuestas de Greenpeace son "perfectamente asumibles por todos los partidos políticos" porque muchas de ellas "vienen de directivas europeas" o de normativas internacionales y no son "algo partidista", dice su coordinadora de Incidencia Política.

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Desde Ecologistas en Acción, Duce sostiene que tomar estas medidas es una cuestión "de responsabilidad pública y colectiva" y reclama que, "gobierne quien gobierne", priorice y refuerce el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, un "mecanismo de coordinación de políticas" que reúne a distintos ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones empresariales y ecologistas.

"Lo primero que yo, ética y científicamente, tengo que exigirle a un partido político es que no niegue la realidad", dice Escudero, quien recuerda que, independientemente de que incluyan o no medidas en sus programas electorales, la pertenencia a la Unión Europea hace que algunas de ellas sean "de obligado cumplimiento".

"Lo que sí se puede es no hacer lo suficiente, no ser audaz, no ser valiente. Y ahí está la diferencia entre quien quiera realmente abordar el problema y quien no lo quiera abordar", concluye. EFE