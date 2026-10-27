Lula a Pedro Sánchez: "Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia"

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São Paulo, 26 oct (EFE).- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido el domingo en la segunda vuelta de las elecciones, garantizó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia".

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) agradeció en sus redes sociales la felicitación que le mandó Sánchez por su victoria electoral frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exgobernante Jair Bolsonaro.

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"Muchas gracias por el mensaje, presidente @sanchezcastejon. Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia, la justicia social, el multilateralismo y la paz. ¡Somos aliados en el progresismo global!", expresó el antiguo tornero mecánico, que este martes cumplirá 81 años.

Lula obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio, lo que se tradujo en una diferencia de unos 4,4 millones de votos. EFE

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