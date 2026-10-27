Los pactos de última hora para el 29N muestran la preocupación por el control del Senado

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Fernando Labrador

Madrid, 27 oct (EFE).- Los pactos para el 29N sellados en el último día de plazo han reflejado la preocupación en los partidos por el control del Senado, por el poder en la designación de cargos y la gran visibilidad política de la Cámara Alta, aunque la potestad legislativa del Congreso esté por encima.

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Tras el acuerdo previo entre PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos en casi todas las circunscripciones, el lunes, día de cierre del registro de candidaturas, el PP y Vox sellaron otro pacto para aproximadamente la mitad de ellas.

Ya cerrado el plazo, PSC y Comuns han anunciado este martes otra táctica conjunta, mediante una retirada de listas de Frente Amplio en Tarragona, Lleida y Girona, que supone el colofón al incremento de la estrategia por bloques para el Senado, aunque sin correlato para el Congreso.

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Es habitual que en España se denueste coloquialmente al Senado como que "no vale para nada", dado que su labor más conocida es la segunda lectura de iniciativas legislativas.

En especial porque sus vetos o enmiendas puede levantarlos el Congreso, por lo que generalmente solo le fuerzan a repetir sus mayorías en otra votación.

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No obstante, la Constitución otorga al Senado importantes roles en el sistema democrático, como la retirada de competencias a una comunidad autónoma, en el artículo 155, que muchos conocieron en 2017 por el 'procés' catalán.

También destaca su papel en la designación de cargos institucionales, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

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Al Senado le toca elegir también a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) cada nueve años.

Le tocará en 2027, después de que el PP haya ido retrasando con diferentes pretextos durante 2026 esas votaciones, pese a que habían caducado esos cargos, entre ellos el del propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

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Si el PP y Vox alcanzasen una mayoría de tres quintos del Senado podrían pactar entre sí los nombres de ese tercio del TC, en vez del clásico acuerdo entre PP y PSOE: dos cada uno.

Si así fuera, sería revertida la actual mayoría progresista en el TC, y sería la primera vez en que se diera una mayoría conservadora sin contar con los dos magistrados que elige el Gobierno, al que no le toca turno de elección hasta 2031.

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En la última legislatura, con diferentes mayorías en ambas cámaras, también se ha puesto de manifiesto la importancia del Senado en cuanto a la visibilidad mediática de la oposición.

Además de las sesiones de control semanales, cobró protagonismo la posibilidad de crear comisiones de investigación para imponer comparecencias al Gobierno sobre los asuntos que menos le interesa dar luz.

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Otro atributo del Senado es poder retrasar al Gobierno sus presupuestos del Estado, votando en contra del techo de gasto.

La mayoría absoluta en la Cámara Alta se sitúa en 134 senadores, mientras que con 161 se llegaría a la mayoría de tres quintos.

Esa cota no solo permitiría elegir miembros del TC sin pactar entre bloques, incluso serviría para algunas modificaciones de la Constitución, si hubiera una paralela mayoría cualificada en el Congreso.

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El acuerdo Senado de Progreso, entre PSOE y Frente Amplio, trata de impedir la amplia mayoría de derechas, ya que, si consiguiesen los mismos votos que socialistas y Sumar en 2023, arrebatarían escaños al PP en cerca de treinta circunscripciones.

Por ello, el PP y Vox han sellado luego un contraataque para las provincias más comprometidas ante el pacto de izquierdas.

Es un pacto con escalones: en algunas provincias, se retira por completo PP o Vox, mientras en otras han calculado que les basta para no perder su ventaja de hace tres años con la retirada de dos candidatos de Vox, induciendo a sus simpatizantes a añadir dos equis en casillas del PP.

Hay un tercer escalón basado en fiarse de las encuestas actuales, ya que el pacto no ha alcanzado a provincias como Córdoba o Burgos, en las que los partidos de izquierda superarán al PP si conservan sus votos de 2023. EFE