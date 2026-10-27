Espana agencias

Los pactos de última hora para el 29N muestran la preocupación por el control del Senado

Guardar

Fernando Labrador

Madrid, 27 oct (EFE).- Los pactos para el 29N sellados en el último día de plazo han reflejado la preocupación en los partidos por el control del Senado, por el poder en la designación de cargos y la gran visibilidad política de la Cámara Alta, aunque la potestad legislativa del Congreso esté por encima.

PUBLICIDAD

Tras el acuerdo previo entre PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos en casi todas las circunscripciones, el lunes, día de cierre del registro de candidaturas, el PP y Vox sellaron otro pacto para aproximadamente la mitad de ellas.

Ya cerrado el plazo, PSC y Comuns han anunciado este martes otra táctica conjunta, mediante una retirada de listas de Frente Amplio en Tarragona, Lleida y Girona, que supone el colofón al incremento de la estrategia por bloques para el Senado, aunque sin correlato para el Congreso.

PUBLICIDAD

Es habitual que en España se denueste coloquialmente al Senado como que "no vale para nada", dado que su labor más conocida es la segunda lectura de iniciativas legislativas.

En especial porque sus vetos o enmiendas puede levantarlos el Congreso, por lo que generalmente solo le fuerzan a repetir sus mayorías en otra votación.

No obstante, la Constitución otorga al Senado importantes roles en el sistema democrático, como la retirada de competencias a una comunidad autónoma, en el artículo 155, que muchos conocieron en 2017 por el 'procés' catalán.

También destaca su papel en la designación de cargos institucionales, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

Al Senado le toca elegir también a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) cada nueve años.

Le tocará en 2027, después de que el PP haya ido retrasando con diferentes pretextos durante 2026 esas votaciones, pese a que habían caducado esos cargos, entre ellos el del propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

Si el PP y Vox alcanzasen una mayoría de tres quintos del Senado podrían pactar entre sí los nombres de ese tercio del TC, en vez del clásico acuerdo entre PP y PSOE: dos cada uno.

Si así fuera, sería revertida la actual mayoría progresista en el TC, y sería la primera vez en que se diera una mayoría conservadora sin contar con los dos magistrados que elige el Gobierno, al que no le toca turno de elección hasta 2031.

En la última legislatura, con diferentes mayorías en ambas cámaras, también se ha puesto de manifiesto la importancia del Senado en cuanto a la visibilidad mediática de la oposición.

Además de las sesiones de control semanales, cobró protagonismo la posibilidad de crear comisiones de investigación para imponer comparecencias al Gobierno sobre los asuntos que menos le interesa dar luz.

Otro atributo del Senado es poder retrasar al Gobierno sus presupuestos del Estado, votando en contra del techo de gasto.

La mayoría absoluta en la Cámara Alta se sitúa en 134 senadores, mientras que con 161 se llegaría a la mayoría de tres quintos.

Esa cota no solo permitiría elegir miembros del TC sin pactar entre bloques, incluso serviría para algunas modificaciones de la Constitución, si hubiera una paralela mayoría cualificada en el Congreso.

El acuerdo Senado de Progreso, entre PSOE y Frente Amplio, trata de impedir la amplia mayoría de derechas, ya que, si consiguiesen los mismos votos que socialistas y Sumar en 2023, arrebatarían escaños al PP en cerca de treinta circunscripciones.

Por ello, el PP y Vox han sellado luego un contraataque para las provincias más comprometidas ante el pacto de izquierdas.

Es un pacto con escalones: en algunas provincias, se retira por completo PP o Vox, mientras en otras han calculado que les basta para no perder su ventaja de hace tres años con la retirada de dos candidatos de Vox, induciendo a sus simpatizantes a añadir dos equis en casillas del PP.

Hay un tercer escalón basado en fiarse de las encuestas actuales, ya que el pacto no ha alcanzado a provincias como Córdoba o Burgos, en las que los partidos de izquierda superarán al PP si conservan sus votos de 2023. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

El cambio, alcanzado con los sindicatos mayoritarios, beneficiará a 4.286 trabajadores y pondrá fin a los repartidores autónomos en España. Desde enero, más de 14.000 ya han sido contratados por la plataforma

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

Un pequeño pueblo de El Hierro donde el Atlántico, la pesca y los paisajes volcánicos marcan el ritmo de una escapada lejos de las aglomeraciones

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Los tres ciudadanos marroquíes declararán este miércoles a las 10.00 horas por videoconferencia, antes que los policías citados por la instructora, y tras haber comparecido voluntariamente ante la Policía Nacional

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Feijóo presenta con Ayuso la lista del PP en Madrid para el 29-N y calienta su visita a la zona cero de los disturbios en Barcelona: “Seremos implacables con los violentos”

El juez rechaza pedir a Arabia Saudí que confirme el origen de las joyas de Zapatero y pone en duda que se tratara de un regalo institucional

El consejero de Presidencia de Ceuta alertó de una posible avalancha migratoria dos semanas antes de la entrada masiva e Interior lo consideró “un verano más”

ECONOMÍA

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí