Los Comuns retiran su candidatura al Senado en Girona, Lleida y Tarragona tras un acuerdo con el PSC

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Los Comuns ha cerrado este miércoles un acordado con el PSC para retirar la candidatura de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N al Senado en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.

El objetivo es tratar de obtener una mayoría de izquierdas en la Cámara Alta por Cataluña favoreciendo que sea la candidatura del PSC en las tres provincias la que canalice el voto progresista. A cambio, los socialistas se comprometen a apoyar en el Parlmento catalán un senador de designación autonómica que propongan los Comuns.

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Esta renuncia se produce después del acuerdo entre PP y Vox para las elecciones en el Senado, en el que los 'populares' renuncian a presentar listas en Girona y Tarragona.

Cabe recordar que en el Congreso la Chunta Aragonesista decidió retirar la candidatura en la provincia de Teruel al Congreso en favor del PSOE, decisión que generó el rechazo de IU.

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"RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA"

Ambas formaciones han defendido el objetivo de "hacer frente a la derecha y a la extrema derecha" tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado conjuntamente en las circunscripciones de Girona y Tarragona.

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Para PSC y Comuns, el acuerdo entre los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "tiene el objetivo de controlar esta cámara para que se convierta en un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado".

"Es especialmente grave que el acuerdo entregue el liderazgo de circunscripciones catalanas a Vox, la extrema derecha que quiere acabar con las instituciones y derechos y libertades de Catalunya, y nuestro autogobierno", han agregado.

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Por todo ello, ven "una responsabilidad democrática de las fuerzas progresistas y catalanistas bloquear el paso a la derecha y a la extrema derecha en el Senado".