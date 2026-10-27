Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una playa de Muros (A Coruña)

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Madrid, 27 oct (EFE).- El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en la tarde de este lunes en una playa del municipio de Muros, en la provincia de A Coruña, informó la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

En concreto, fue hallado en la orilla de la playa de Galiñaceiro, en la parroquia de Esteiro, en la localidad de A Formilla, ha detallado la Axega en su página web.

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Un particular contactó con el 112 Galicia a las 17:25 horas para informar de que había encontrado el cuerpo de una persona en la playa y que, al parecer, estaba fallecida.

La central de emergencias 112 Galicia informó al Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061 y a la Guardia Civil, y también notificó al Servicio Gallego de Guardacostas y al Servicio de Salvamento Marítimo.

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Una vez en el lugar de los hechos, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre. EFE