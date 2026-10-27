La televisión estatal china suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica con Mbappé

Pekín, 27 oct (EFE).- La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.
Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista. EFE
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