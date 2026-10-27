La Junta Electoral insta al PSC a no repartir un impreso contra Vox y PP sobre pensiones

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Barcelona, 27 oct (EFE).- La Junta Electoral de Zona de Terrassa (Barcelona) ha instado al PSC a "abstenerse de repartir" un impreso que contenía expresiones como "Vox te quitará la pensión", "Abascal y Feijóo engañan a los pensionistas" o "Con Pedro Sánchez la pensión media de jubilación ha aumentado más de 500 € al mes".

En su resolución -dada a conocer por Vox, que había denunciado el reparto de esta octavilla-, la Junta Electoral de Zona de Terrassa recuerda que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios.

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Según la Junta Electoral, el escrito repartido por el PSC "evidencia una finalidad de captación del voto, aun cuando no contenga una solicitud expresa del mismo, siendo notorio su carácter de propaganda electoral".

Por ello, ha decidido "estimar la denuncia" presentada por Vox y emplazar al PSC a "abstenerse de repartir el indicado impreso y cualquier otro de características similares que supongan nuevas vulneraciones" de la ley electoral, y ha apercibido a los socialistas de que, en caso contrario, podrían "incurrir en las responsabilidades administrativas y penales legalmente previstas".

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En rueda de prensa desde el Parlament, el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha acusado al PSC de "hacer trampas", al "repartir propaganda electoral fuera de tiempo y con una mentira", y ha celebrado que la Junta Electoral de Zona de Terrassa "haya dado la razón" a su partido. EFE