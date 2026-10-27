La jueza escucha este martes a tres consejeros de Ceuta que participaron de forma activa en la gestión de la crisis

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar este martes como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta que, según testificó el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis" provocada por la entrada de miles de personas desde Marruecos hasta la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.

A partir de las 10.00 horas están llamados a testificar Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.

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Vivas, el primer testigo en declarar en esta causa, aseguró el pasado 30 de septiembre que contactó con el Gobierno en los días previos a la entrada masiva para advertir de la gravedad de la situación, pero que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".

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Y niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Como uno de sus últimos movimientos, la jueza ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.

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Este lunes, dos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han declarado como testigos que la noche antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta vieron barcos marroquíes y que al día siguiente observaron cómo agentes del país vecino guiaban a los migrantes hacia la ciudad autónoma.

Junto con ellos, la instructora ya ha escuchado hasta el momento como testigos en el marco de esta causa al presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega.

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