La Generalitat concede el XXI Premio Blanquerna a Manuela Carmena

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Barcelona, 27 oct (EFE).- La Generalitat catalana ha concedido la jueza, abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena (Madrid, 1944) el XXI Premio Blanquerna, que se retomó en 2025 tras ocho años de inactividad.

El jurado del Premio Blanquerna 2026 ha distinguido a Carmena "por su trayectoria como jurista de prestigio reconocido y como alcaldesa de Madrid entre los años 2015 y 2019".

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También por haber mostrado a lo largo de su trayectoria "siempre una actitud de diálogo y colaboración" y por mantener una "relación abierta y constructiva con la ciudad de Barcelona" mientras fue alcaldesa de Madrid.

En un comunicado, el gobierno catalán destaca, asimismo, que Carmena "impulsó espacios de diálogo y contribuyó a establecer puentes con Cataluña" y que con su proceder como alcaldesa "ha favorecido la convivencia democrática y la cohesión social, un compromiso que ha mantenido posteriormente desde la sociedad civil".

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El Premio Blanquerna lo otorga la Generalitat de Cataluña, a través de la Delegación del Govern en Madrid, para reconocer la labor de aquellas personas o entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Cataluña.

El galardón, de carácter honorífico y sin dotación económica, fue reactivado por el gobierno catalán en julio de 2025 mediante una convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOCG).

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La primera edición del galardón tuvo lugar en el año 1993 y se concedió al filólogo y periodista Fernando Lázaro Carreter.

El jurado de esta edición ha estado presidido por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, como vicepresidenta.

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Los vocales han sido los periodistas Jordi Amat, Àngels Barceló y Enric Juliana; la actriz y creadora Irene Escolar; el escritor y profesor universitario José María Lassalle; la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, y la editora de Alfaguara, Carme Riera Sanfeliu.

Han recibido el galardón, entre otros, el expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez (1994); el escritor Octavio Paz (1996); el escritor y exministro de Cultura Jorge Semprún (2002); la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza (2005); el jurista y abogado Antonio Garrigues Walker (2006); la empresaria Esther Koplowitz (2008); el periodista Iñaki Gabilondo (2010) y el poeta y escritor Luis García Montero (2025). EFE

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