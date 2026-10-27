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Flamengo vuelve a la cima de la Liga tras vencer al Mineiro en el último suspiro

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São Paulo, 26 oct (EFE).- El colombiano Jorge Carrascal le dio a Flamengo este lunes el triunfo por 3-2 ante Atlético Mineiro en el estadio Maracaná, con un gol sobre el final que le permitió recuperar el liderato del Campeonato Brasileño al alcanzar los 70 puntos y superar por una unidad a su escolta, Palmeiras.

El argentino Eduardo Domínguez paró un equipo alternativo con varios suplentes debido a la exigencia del calendario.

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Incluso frente al poderío del once titular del equipo carioca, fue el Mineiro el que pegó primero con un tanto de Bernard a los siete minutos.

La respuesta del elenco de Leonardo Jardim demoró una media hora en llegar.

A pesar de que dominó gran parte del partido, encontró el gol recién a los 34 minutos a pies de Gonzalo Plata y luego, a los 41, pasó al frente gracias a Giorgian de Arrascaeta.

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A mediados del segundo tiempo, Renan Lodi empató para la visita, un resultado que se mantuvo hasta segundos antes de que se escuchara el pitido del final.

Fue a los 90+9 que Jorge Carrascal le devolvió de penalti el liderato al equipo, que viene cabizbajo tras haber caído en semifinal de la Copa Libertadores frente al Estudiantes argentino.

Con esta victoria agónica, Flamengo comanda la tabla con 70 puntos, seguido muy de cerca por Palmeiras con 69.

Bastante más atrás, el podio lo completa Cruzeiro con 54 unidades, las mismas que registra Athletico Paranaense en la cuarta posición.

En la lucha por la permanencia, con un gol de Martin Braithwaite, Grêmio se impuso a domicilio por 0-1 ante Coritiba, un resultado que compromete todavía más la situación de Corinthians en la zona de descenso.

A seis fechas del final del Brasileirão, la base de la tabla se muestra cada vez más apretada y con varios gigantes contra las cuerdas.

El Internacional de Porto Alegre se mantiene al límite de la salvación en la decimosexta posición con 35 puntos, apenas por encima de la zona roja que inaugura su clásico rival, Grêmio, decimoséptimo, con 34 unidades y en puesto de descenso directo.

La situación es todavía más dramática para Corinthians, que le sigue con 33 unidades y una racha de once partidos sin victorias.

Ya en el fondo y con pocas opciones de escape, completan el cuarteto del descenso Remo, con 26 puntos, y Chapecoense, último con apenas 21 unidades. EFE

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