Feijóo promete seguridad y advierte que será "implacable" con los violentos si gobierna

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(actualiza la NA2179 con más declaraciones)

Madrid, 27 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la seguridad será uno de los ejes de su Gobierno si llega a Moncloa y ha advertido que será "implacable" con los violentos ya que lo sucedido en ciudades como A Coruña, Barcelona o Bilbao "no es normal".

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"A partir del día 30 habrá orden, lo advierto, seremos implacables con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás, la ley se cumplirá siempre", ha afirmado en el acto de presentación de las listas de Madrid para las elecciones del 29N.

El PP, ha reiterado, "no va a aceptar" esto y uno de sus objetivos si llega a la presidencia del Gobierno será garantizar el orden y la seguridad ya que la paz social "es un tesoro democrático".

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Feijóo ha recordado que tras lo sucedido en Bilbao anoche el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha trasladado a la ciudad vasca y él mismo viajará mañana a Barcelona para visitar las zonas afectadas por los disturbios del pasado fin de semana.

Feijóo ha vuelto a responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de los disturbios que se están produciendo en ciudades como Barcelona o Bilbao porque, según ha dicho, quienes "han perdido la calle" ahora buscan "alterarla".

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"Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo", ha apuntado.

También ha considerado que el Gobierno teme "perder las urnas" y por ello no solo quiere "alterarlas" con medidas como la 'ley de nietos' sino que busca dividir a la sociedad "para intentar conservar el poder".

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Feijóo ha reiterado que no se puede jugar con la paz social y que quien gobierna "tiene que apagar los fuegos, no echar gasolina".

Feijóo ha cerrado el acto de presentación de las listas del 29N de Madrid este martes, en el que también han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quién será la número dos por Madrid en las listas del Congreso.

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El resto de integrantes también han estado presentes en el acto de presentación, entre ellos el portavoz del PP Borja Sémper, número tres al Congreso, y la eurodiputada Alma Ezcurra, número cuatro, ambos miembros de la directiva popular.

Feijóo ha decidido situar en posiciones destacadas de las listas de Madrid a varios integrantes de la dirección nacional, entre ellos a los vicesecretarios Jaime de los Santos y Alberto Nadal, que ocuparán el quinto y noveno lugar, respectivamente.

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También aparecen varias de sus personas más cercanas, entre ellas Marta Varela, su jefa de gabinete, en el sexto puesto, y Mar Sánchez, responsable de comunicación del PP, en el octavo.

Asimismo, la candidatura incorpora a figuras del entorno de Ayuso como el consejero madrileño Carlos Novillo, séptimo, y a tres alcaldesas de la región: Lucía Fernández, de San Sebastián de los Reyes, en el puesto 14; Rocío García Alcántara, de Alcobendas, en el 16, y Paloma Tejero, de Pozuelo de Alarcón, en el 18.

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Para el Senado, el PP vuelve a confiar el primer puesto a Pedro Rollán, actual presidente de la Cámara Alta.

El actual presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, aparece en el número 23 al Congreso. En su discurso Feijóo se ha dirigido a él y ha afirmado: "Aquellos que crean que no van a entrar, que estén preparados (...) querido presidente de Nuevas Generaciones, caliente que sale". EFE

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