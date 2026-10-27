Espana agencias

Feijóo promete seguridad y advierte que será "implacable" con los violentos si gobierna

Guardar

(actualiza la NA2179 con más declaraciones)

Madrid, 27 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la seguridad será uno de los ejes de su Gobierno si llega a Moncloa y ha advertido que será "implacable" con los violentos ya que lo sucedido en ciudades como A Coruña, Barcelona o Bilbao "no es normal".

PUBLICIDAD

"A partir del día 30 habrá orden, lo advierto, seremos implacables con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás, la ley se cumplirá siempre", ha afirmado en el acto de presentación de las listas de Madrid para las elecciones del 29N.

El PP, ha reiterado, "no va a aceptar" esto y uno de sus objetivos si llega a la presidencia del Gobierno será garantizar el orden y la seguridad ya que la paz social "es un tesoro democrático".

PUBLICIDAD

Feijóo ha recordado que tras lo sucedido en Bilbao anoche el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha trasladado a la ciudad vasca y él mismo viajará mañana a Barcelona para visitar las zonas afectadas por los disturbios del pasado fin de semana.

Feijóo ha vuelto a responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de los disturbios que se están produciendo en ciudades como Barcelona o Bilbao porque, según ha dicho, quienes "han perdido la calle" ahora buscan "alterarla".

"Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo", ha apuntado.

También ha considerado que el Gobierno teme "perder las urnas" y por ello no solo quiere "alterarlas" con medidas como la 'ley de nietos' sino que busca dividir a la sociedad "para intentar conservar el poder".

Feijóo ha reiterado que no se puede jugar con la paz social y que quien gobierna "tiene que apagar los fuegos, no echar gasolina".

Feijóo ha cerrado el acto de presentación de las listas del 29N de Madrid este martes, en el que también han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quién será la número dos por Madrid en las listas del Congreso.

El resto de integrantes también han estado presentes en el acto de presentación, entre ellos el portavoz del PP Borja Sémper, número tres al Congreso, y la eurodiputada Alma Ezcurra, número cuatro, ambos miembros de la directiva popular.

Feijóo ha decidido situar en posiciones destacadas de las listas de Madrid a varios integrantes de la dirección nacional, entre ellos a los vicesecretarios Jaime de los Santos y Alberto Nadal, que ocuparán el quinto y noveno lugar, respectivamente.

También aparecen varias de sus personas más cercanas, entre ellas Marta Varela, su jefa de gabinete, en el sexto puesto, y Mar Sánchez, responsable de comunicación del PP, en el octavo.

Asimismo, la candidatura incorpora a figuras del entorno de Ayuso como el consejero madrileño Carlos Novillo, séptimo, y a tres alcaldesas de la región: Lucía Fernández, de San Sebastián de los Reyes, en el puesto 14; Rocío García Alcántara, de Alcobendas, en el 16, y Paloma Tejero, de Pozuelo de Alarcón, en el 18.

Para el Senado, el PP vuelve a confiar el primer puesto a Pedro Rollán, actual presidente de la Cámara Alta.

El actual presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, aparece en el número 23 al Congreso. En su discurso Feijóo se ha dirigido a él y ha afirmado: "Aquellos que crean que no van a entrar, que estén preparados (...) querido presidente de Nuevas Generaciones, caliente que sale". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

El cambio, alcanzado con los sindicatos mayoritarios, beneficiará a 4.286 trabajadores y pondrá fin a los repartidores autónomos en España. Desde enero, más de 14.000 ya han sido contratados por la plataforma

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

Un pequeño pueblo de El Hierro donde el Atlántico, la pesca y los paisajes volcánicos marcan el ritmo de una escapada lejos de las aglomeraciones

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Los tres ciudadanos marroquíes declararán este miércoles a las 10.00 horas por videoconferencia, antes que los policías citados por la instructora, y tras haber comparecido voluntariamente ante la Policía Nacional

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Feijóo presenta con Ayuso la lista del PP en Madrid para el 29-N y calienta su visita a la zona cero de los disturbios en Barcelona: “Seremos implacables con los violentos”

El juez rechaza pedir a Arabia Saudí que confirme el origen de las joyas de Zapatero y pone en duda que se tratara de un regalo institucional

El consejero de Presidencia de Ceuta alertó de una posible avalancha migratoria dos semanas antes de la entrada masiva e Interior lo consideró “un verano más”

ECONOMÍA

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí