Espana agencias

Feijóo presenta la lista de Madrid de la mano de Álvarez de Toledo y con el aval de Ayuso

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29N en un acto en el que participará la número dos al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y que contará con el aval de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta del PP de Madrid intervendrá también en este acto con el que Génova y el equipo de campaña de Feijóo materializan el momento de unidad que vive el partido de cara a las generales.

PUBLICIDAD

Una unidad que simboliza la propia Álvarez de Toledo, pues era la apuesta de Ayuso -ambas situadas en el ala más dura del partido-, que acabó siendo confirmada por Feijóo.

El pasado jueves, minutos después de que el PP confirmara que el nombre de la diputada seguiría al de Feijóo en la papeleta de Madrid, Ayuso la felicitaba en redes por acompañar al líder del PP "en esta apasionante aventura".

PUBLICIDAD

La relación política entre Ayuso y Álvarez de Toledo se afianzó durante la crisis que enfrentó a la presidenta madrileña con la dirección nacional del PP de Pablo Casado.

Álvarez de Toledo era la portavoz del PP en el Congreso hasta agosto de 2020, cuando Casado la destituyó. Dos años después, cuando estalló la crisis que acabó con la salida de Casado, Álvarez de Toledo fue una de las primeras diputadas en posicionarse públicamente contra el entonces presidente del PP.

El acto se celebrará a medio día en el Espacio Jorge Juan de la capital madrileña y está previsto que asistan algunos de los integrantes de la lista elegida por Feijóo.

Tras su nombre y el de Álvarez de Toledo está el del portavoz popular Borja Sémper, una elección con el que se ha buscado reforzar el mensaje de que en el PP de Feijóo caben diferentes sensibilidades y hay hueco para distintas formas de entender España. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Genética, calidad del sueño y ciencia avanzada se citan en un foro: los científicos que buscan reescribir los límites del envejecimiento

El Longevity World Forum reunirá en febrero de 2027 a investigadores de Harvard, Oxford y la UAB. Sus hallazgos sobre ritmos biológicos, ingeniería genética y enfermedades metabólicas podrían transformar la medicina del siglo XXI

Genética, calidad del sueño y ciencia avanzada se citan en un foro: los científicos que buscan reescribir los límites del envejecimiento

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 27 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 27 de octubre

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 27 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 27 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Pronóstico del clima en Barcelona este 27 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Barcelona este 27 de octubre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo ‘recluta’ a 9 consejeros autonómicos y Vox incluye a un poeta y a la exjefa de prensa de Ortega Smith como independientes al Senado: así quedan las listas definitivas para las elecciones generales

Feijóo ‘recluta’ a 9 consejeros autonómicos y Vox incluye a un poeta y a la exjefa de prensa de Ortega Smith como independientes al Senado: así quedan las listas definitivas para las elecciones generales

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

ECONOMÍA

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

DEPORTES

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año