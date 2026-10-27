Feijóo presenta la lista de Madrid de la mano de Álvarez de Toledo y con el aval de Ayuso

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Madrid, 27 oct (EFE).- El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29N en un acto en el que participará la número dos al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y que contará con el aval de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta del PP de Madrid intervendrá también en este acto con el que Génova y el equipo de campaña de Feijóo materializan el momento de unidad que vive el partido de cara a las generales.

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Una unidad que simboliza la propia Álvarez de Toledo, pues era la apuesta de Ayuso -ambas situadas en el ala más dura del partido-, que acabó siendo confirmada por Feijóo.

El pasado jueves, minutos después de que el PP confirmara que el nombre de la diputada seguiría al de Feijóo en la papeleta de Madrid, Ayuso la felicitaba en redes por acompañar al líder del PP "en esta apasionante aventura".

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La relación política entre Ayuso y Álvarez de Toledo se afianzó durante la crisis que enfrentó a la presidenta madrileña con la dirección nacional del PP de Pablo Casado.

Álvarez de Toledo era la portavoz del PP en el Congreso hasta agosto de 2020, cuando Casado la destituyó. Dos años después, cuando estalló la crisis que acabó con la salida de Casado, Álvarez de Toledo fue una de las primeras diputadas en posicionarse públicamente contra el entonces presidente del PP.

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El acto se celebrará a medio día en el Espacio Jorge Juan de la capital madrileña y está previsto que asistan algunos de los integrantes de la lista elegida por Feijóo.

Tras su nombre y el de Álvarez de Toledo está el del portavoz popular Borja Sémper, una elección con el que se ha buscado reforzar el mensaje de que en el PP de Feijóo caben diferentes sensibilidades y hay hueco para distintas formas de entender España. EFE

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