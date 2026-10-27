Feijóo dice que los datos acreditan una "desaceleración" de la economía y que los parados rondan los 3 millones

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se han publicado esta mañana acreditan que se está produciendo una "desaceleración de la economía" española.

Según estos datos, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8 por ciento más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (un 0,3 por ciento mas), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

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Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18 por ciento, tres décimas más que en el segundo trimestre.

Según ha explicado el presidente del Partido Popular a estos 2,5 millones de parados se sumarían los 800.000 fijos discontinuos que "no aparecen" registrados en el paro, pero que lo serían "con la contabilidad anterior". Por lo que considera que el paro estaría "en los entornos de 3 millones de parados".

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Por tanto, ha señalado Feijóo, "el crecimiento del número de empleos en nuestro país es sustantivo" en relación con las "estadísticas oficiales que ha venido ofreciendo el Gobierno durante la Legislatura".