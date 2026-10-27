Feijóo defiende el "acuerdo táctico" con Vox y reitera que son dos partidos distintos

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Madrid, 27 oct (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que PP y Vox siguen siendo partidos distintos pese al "acuerdo táctico" para el Senado, que se hizo sólo como una reacción al pacto entre las izquierdas.

"Es evidente que el Partido Popular y Vox no van en coalición, son dos papeletas distintas", ha afirmado el candidato a la presidencia en una entrevista en Onda Cero, quien ha precisado que Vox y PP no se han disuelto ni fusionado en el Senado sino que "siguen siendo dos partidos muy distintos con programas distintos".

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Así, el acuerdo es "una respuesta esperada" por "la mayoría de los españoles que quieren un cambio" y es "la respuesta responsable" frente al acuerdo entre PSOE y Frente Amplio.

De hecho, ha reiterado que la formación popular no se habría planteado el acuerdo si no hubiera existido el de las izquierdas, ya que el PP tenía una amplia mayoría absoluta en la Cámara Alta y estaba convencido de que la iba a mantener.

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"Ante eso hay que reaccionar. Si tú garantizas o quieres garantizar el cambio en tu país, tienes que ser consecuente con ello, te guste más o menos", ha afirmado Feijóo, quien ha relatado que ha hablado y se ha "mensajeado" con Santiago Abascal sobre el acuerdo, aunque han sido los equipos de campaña quienes lo han cerrado.

Preguntado sobre si con este pacto el PP aspira a tener una mayoría reforzada que le permita cambiar la composición del Tribunal Constitucional, Feijóo ha dicho que lo primero es garantizar la mayoría absoluta y para eso los ciudadanos "tienen que votar masivamente y que funcione correctamente ese punto de encuentro". EFE

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