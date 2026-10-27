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España dice del pacto PP-Vox que da igual al que se vote porque es siempre extrema derecha

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Madrid, 27 oct (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado que con el pacto del PP y Vox para el Senado ha nacido un nuevo partido en el que da igual a cuál se vote porque siempre será hacerlo a la extrema derecha.

"Antes parecía un poco que se lanzaban miradas, que se decían cosas para coincidir, que quedaban de vez en cuando, pero hoy han decidido casarse", ha asegurado este lunes por la noche el ministro en una entrevista en "La noche en 24 horas" de TVE.

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En opinión de España, con ese acuerdo para el Senado "hoy ha nacido un nuevo partido". "Es PP y Vox, que da igual a quien votes: vas a votar siempre a extrema derecha", ha afirmado.

Preguntado si no se podía decir lo mismo del pacto del PSOE y Frente Amplio también para el Senado, España ha dicho que es un caso "diferente" porque "no es lo mismo pactar con partidos progresistas", que no cuestionan los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres o "que los pensionistas tienen que ver su pensión revalorizada en torno al IPC".

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"Que no cuestionan -ha añadido- derechos adquiridos, que no ponen en duda la libertad de creación de los directores y las productoras que hacen películas, que no quieran censurar; eso pasa solo en el bloque de la derecha, que por desgracia ha contagiado ya, y han decidido casarse, a Vox con el PP".

"No recuerdo ninguna campaña electoral en nuestra democracia -ha apuntado también- que el programa electoral del PP y Vox sea decirnos que vamos a vivir peor si gobiernan. Me parece una cosa sorprendente. Es un partido que lo que ofrece son sacrificios". EFE

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