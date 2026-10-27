El sorprendente Instituto volvió a ganar y se reafirma en la cima

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Buenos Aires, 26 oct (EFE).- Instituto de Córdoba derrotó este lunes por 1-0 al Deportivo Riestra para ratificar su liderato en la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Con esta victoria, ‘La Gloria’ confirmó ser el mejor conjunto del semestre con diez triunfos, dos empates y dos derrotas y acumular 32 unidades, cinco más que sus perseguidores: Vélez, Boca y Defensa y Justicia.

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De esta manera, y con dos jornadas por disputarse en esta fase inicial, Instituto casi se aseguró el primer lugar de la zona y podría definir todos los cruces de la etapa de eliminación directa de local en Córdoba.

En otro resultado de este lunes, Unión se impuso por 3-1 ante Estudiantes de La Plata para superarlo y quedar con 17 unidades en esta misma Zona A y dejar al ‘Pincha’ con 14.

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Con este resultado, el ‘Pincha’, que definirá la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo, quedó con pocas oportunidades de avanzar a los 'playoffs'.

Este martes se completará esta 14º jornada del torneo con el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, dos equipos que pelean bien arriba en la tabla anual que lidera Boca Juniors con 57 enteros y que supone el primer título de este semestre en el fútbol argentino. EFE

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