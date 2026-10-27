El Gobierno Vasco sitúa a "grupos organizados vascos" detrás de los altercados de Bilbao

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Vitoria, 27 oct (EFE).- El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha situado a "grupos organizados vascos" detrás de los incidentes que acabaron ayer en Bilbao con 19 detenidos y tres investigados por su presunta implicación en la quemas de coches y contenedores y asaltos a algunos comercios tras un acto del agitador Vito Quiles que finalmente fue cancelado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por EFE, Zupiria ha recordado que de los 19 arrestados, 11 son menores de edad, la mayoría de ellos sin antecedentes policiales y de nacionalidad española.

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"Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la 'kale borroka'", ha subrayado el consejero, que ha concluido que por ello "cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos".

Ha mostrado su preocupación por este tipo de altercados porque su protagonistas pueden pensar que "el uso de la violencia está justificado" y ha advertido de que en una sociedad como la vasca "no caben medias tintas" y se debe hacer "mucha pedagogía". EFE

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