27/10/2026 29N.- Cuca Gamarra pide elegir "entre decencia o delincuencia" para dar paso "al cambio de España" liderado por Feijóo. La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre nos jugamos "las elecciones de mayor trascendencia desde el inicio de la Democracia" al haber "muchas cosas en juego" y tener que decidir entre "decencia o delincuencia". Llega el momento, ha dicho, "de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción". POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA JPEG/EUROPA PRESS

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La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre nos jugamos "las elecciones de mayor trascendencia desde el inicio de la Democracia" al haber "muchas cosas en juego" y tener que decidir entre "decencia o delincuencia". Llega el momento, ha dicho, "de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción".

Cuca Gamarra ha hecho estas declaraciones en el parque Felipe VI de Logroño, lugar que los 'populares' han escogido para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado lideradas, respectivamente, por Cuca Gamarra y Javier Merino.

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En el caso del Congreso por La Rioja, como número 2 aparece Alberto Galiana. Por su parte, Mónica Arcéiz y Jesús Ángel Garrido ocupan los puestos 3º y 4º. En el Senado y tras Javier Merino se sitúan Mar San Martín y Carlos Yécora.

Durante sus declaraciones, Gamarra ha querido trasladar un mensaje claro; El próximo 29N se va a poder elegir "entre reformismo o entre seguir con la intransigencia y el enfrentamiento. O elegir la reconstrucción nacional frente a la degradación a la que nos ha sometido el Sanchismo".

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"DAR PASO A OTRA ETAPA"

Unas elecciones en las que, de nuevo, los riojanos "tienen la palabra" para "decir hasta aquí hemos llegado" y dar "paso a otra etapa", ha defendido.

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Gamarra considera así que ha llegado el momento de "abrir la etapa a Alberto Núñez Feijóo, es decir, al cambio de España".

Cambiar las cosas "para que la verdad, la igualdad y la unidad entre españoles sea el futuro" también "de nuestra región y de nuestra comunidad autónoma", ha defendido.

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Para ello, el PP de La Rioja cuenta "con el mejor equipo. Sólido y experimentado pero también con renovaciones e incorporaciones que cuentan con una hoja de servicios a La Rioja y los riojanos consolidada", ha explicado. En este punto se ha referido al actual consejero de Educación, Alberto Galiana, que aparece como número '2' al Congreso quien "ha liderado la educación en nuestra comunidad autónoma haciéndola gratuita desde el 0 a los 3 años pero llegando también a la etapa universitaria".

Tras hacer un recorrido por la trayectoria profesional de todos los candidatos riojanos al Congreso y al Senado, Gamarra ha defendido que tiene "el mejor equipo para luchar también en contra de la corrupción". "Hay muchas personas hartas de la corrupción, empachadas de ese muro y de ese enfrentamiento que no compartimos", ha lamentado.

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Personas que también "están hartas de pagar impuestos" y, ante ello, el PP se ofrece "para liderar ese cambio y para ser esa esperanza que La Rioja y que España necesita".

UNIDAD DE LOS ESPAÑOLES

Con todo ello, la también vicesecretaria de Regeneración Institucional asegura que presenta una candidatura "que defiende la unidad de los españoles frente al muro, la división y el enfrentamiento".

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La candidatura de la igualdad "porque nosotros no vamos a defender privilegios de los independentistas frente al resto de los españoles" porque, cuando eso ocurre, "quien paga los platos rotos somos los riojanos".

En este sentido, ha defendido, Feijóo representa también "el valor y el compromiso de la palabra dada. Es el momento de la decencia y de la limpieza en los gobiernos, ante tanta corrupción".

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De esta manera, Gamarra ha finalizado recordando que el próximo 29 de noviembre es el momento "de la gente que se esfuerza, que trabaja, que quiere ahorrar, que necesita una vivienda, que quiere ver que las cosas se hacen de una manera diferente. Nuestro compromiso es poner fin al Sanchismo en La Rioja y comenzar una etapa de cambio liderada por Alberto Núñez Feijoo".