Espana agencias

Cuca Gamarra pide elegir "entre decencia o delincuencia" para dar paso "al cambio de España" liderado por Feijóo

27/10/2026 29N.- Cuca Gamarra pide elegir "entre decencia o delincuencia" para dar paso "al cambio de España" liderado por Feijóo. La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre nos jugamos "las elecciones de mayor trascendencia desde el inicio de la Democracia" al haber "muchas cosas en juego" y tener que decidir entre "decencia o delincuencia". Llega el momento, ha dicho, "de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción". POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA JPEG/EUROPA PRESS
27/10/2026 29N.- Cuca Gamarra pide elegir "entre decencia o delincuencia" para dar paso "al cambio de España" liderado por Feijóo. La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre nos jugamos "las elecciones de mayor trascendencia desde el inicio de la Democracia" al haber "muchas cosas en juego" y tener que decidir entre "decencia o delincuencia". Llega el momento, ha dicho, "de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción". POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA JPEG/EUROPA PRESS
Guardar

La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre nos jugamos "las elecciones de mayor trascendencia desde el inicio de la Democracia" al haber "muchas cosas en juego" y tener que decidir entre "decencia o delincuencia". Llega el momento, ha dicho, "de la limpieza en los gobiernos ante tanta corrupción".

Cuca Gamarra ha hecho estas declaraciones en el parque Felipe VI de Logroño, lugar que los 'populares' han escogido para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado lideradas, respectivamente, por Cuca Gamarra y Javier Merino.

PUBLICIDAD

En el caso del Congreso por La Rioja, como número 2 aparece Alberto Galiana. Por su parte, Mónica Arcéiz y Jesús Ángel Garrido ocupan los puestos 3º y 4º. En el Senado y tras Javier Merino se sitúan Mar San Martín y Carlos Yécora.

Durante sus declaraciones, Gamarra ha querido trasladar un mensaje claro; El próximo 29N se va a poder elegir "entre reformismo o entre seguir con la intransigencia y el enfrentamiento. O elegir la reconstrucción nacional frente a la degradación a la que nos ha sometido el Sanchismo".

PUBLICIDAD

"DAR PASO A OTRA ETAPA"

Unas elecciones en las que, de nuevo, los riojanos "tienen la palabra" para "decir hasta aquí hemos llegado" y dar "paso a otra etapa", ha defendido.

Gamarra considera así que ha llegado el momento de "abrir la etapa a Alberto Núñez Feijóo, es decir, al cambio de España".

Cambiar las cosas "para que la verdad, la igualdad y la unidad entre españoles sea el futuro" también "de nuestra región y de nuestra comunidad autónoma", ha defendido.

Para ello, el PP de La Rioja cuenta "con el mejor equipo. Sólido y experimentado pero también con renovaciones e incorporaciones que cuentan con una hoja de servicios a La Rioja y los riojanos consolidada", ha explicado. En este punto se ha referido al actual consejero de Educación, Alberto Galiana, que aparece como número '2' al Congreso quien "ha liderado la educación en nuestra comunidad autónoma haciéndola gratuita desde el 0 a los 3 años pero llegando también a la etapa universitaria".

Tras hacer un recorrido por la trayectoria profesional de todos los candidatos riojanos al Congreso y al Senado, Gamarra ha defendido que tiene "el mejor equipo para luchar también en contra de la corrupción". "Hay muchas personas hartas de la corrupción, empachadas de ese muro y de ese enfrentamiento que no compartimos", ha lamentado.

Personas que también "están hartas de pagar impuestos" y, ante ello, el PP se ofrece "para liderar ese cambio y para ser esa esperanza que La Rioja y que España necesita".

UNIDAD DE LOS ESPAÑOLES

Con todo ello, la también vicesecretaria de Regeneración Institucional asegura que presenta una candidatura "que defiende la unidad de los españoles frente al muro, la división y el enfrentamiento".

La candidatura de la igualdad "porque nosotros no vamos a defender privilegios de los independentistas frente al resto de los españoles" porque, cuando eso ocurre, "quien paga los platos rotos somos los riojanos".

En este sentido, ha defendido, Feijóo representa también "el valor y el compromiso de la palabra dada. Es el momento de la decencia y de la limpieza en los gobiernos, ante tanta corrupción".

De esta manera, Gamarra ha finalizado recordando que el próximo 29 de noviembre es el momento "de la gente que se esfuerza, que trabaja, que quiere ahorrar, que necesita una vivienda, que quiere ver que las cosas se hacen de una manera diferente. Nuestro compromiso es poner fin al Sanchismo en La Rioja y comenzar una etapa de cambio liderada por Alberto Núñez Feijoo".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Dongpeng, Mengniu y Milkground han anunciado el fin de su relación comercial con el delantero del Real Madrid, después de que admitiera reírse con un montaje que superpone su rostro al del exlíder chino

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí