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Charlyn Corral: Una luz para las mujeres de México

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Gustavo Borges

Pachuca (México), 26 oct (EFE).- Al reconocer a la mexicana Charlyn Corral como la mejor delantera del mundo, el jurado del Balón de Oro ha exaltado este lunes a una jugadora que a los tres años regresó de la muerte y a partir de ahí ha sido una luz que se acostumbró a brillar para las mujeres de su país.

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Una negligencia médica por un problema menor, la obligó a someterse a una traqueotomía que la dejó 12 semanas entre la vida y la muerte. La niña recuperó la salud; a los cinco años pisó una cancha, anotó un gol en los primeros minutos de su primer partido y de ahí no ha parado hasta el sol de hoy.

Corral es veloz, hábil, descarada a la hora de regatear y tiene pasta de líder, pero el atributo con el que ha logrado convertirse en la mejor delantera del mundo puede resumirse en una palabra que el diccionario de la Academia de la lengua reconoció apenas hace dos años: resiliencia.

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Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En el caso de Corral eso se traduce como hacerse la ciega y la sorda cuando la discriminaron y empezar de cero siempre que fue necesario.

Jugó con México el Mundial de Alemania 2011 y el de Canadá del 2015. En este último criticó al seleccionador Leonardo Cuéllar y el hombre usó su poder para desaparecerla de las listas, a pesar de su rendimiento alto.

Brilló en el Levante de la Liga española, con el que ganó el 'Pichichi' de la temporada 2017-18, hizo buenos goles también en el Atlético de Madrid y se recuperó de una cirugía de ligamento cruzado, pero le sirvió poco en el pasado ciclo mundialista, en el que fue ignorada por la seleccionadora Mónica Vergara.

Fue uno de los momentos más dolorosos para el fútbol mexicano femenino. A pesar de jugar la eliminatoria para el Mundial de 2023 en casa, con todo a favor en Monterrey; el Tri sin Corral perdió por 0-1 con Jamaica, por 0-3 con Haití y por 0-1 con Estados Unidos.

Sin goles anotados, mientras su delantera principal veía los partidos por la televisión porque la entrenadora la hizo a un lado con pretextos risibles.

La llegada del seleccionador español Pedro López, un entrenador atento al lado humano de sus jugadoras, significó aire puro para Charlyn, quien tuvo las oportunidades que se ganó y volvió a ser líder en el equipo nacional que disputará el próximo mes el pase al Mundial de Brasil 2027.

Cinco veces líder goleadora del fútbol mexicano en el que guio a las Tuzas al título de liga del Clausura 2025, la mejor delantera del mundo es una gigante de 1.60 metros de estatura, que se aferró a la vida cuando apenas había aprendido a correr y con la misma fuerza sigue vigente a sus 35 años.

"Me hubiera gustado ser hombre para que todo hubiera sido más fácil en el fútbol", dijo una vez en una entrevista, pero luego ha repetido que le gusta tomar los caminos más difíciles para lograr sus metas, lo cual enaltece su condición de mujer grande.

En la temporada 2025-2026 anotó 42 goles con Pachuca y 11 con la selección mexicana, pero su historia va más allá de los números.

Charlyn Corral es una luz en el túnel oscuro con el que conviven muchas mujeres de México, donde matan a diez o más de ellas cada día, mientras los políticos celebran que las cifras están bajando. EFE

(fotos)

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