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64-55. Las Valkyries, a un triunfo del título

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Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Las Golden State Valkyries ganaron este lunes 64-55 contra las Atlanta Dream en San Francisco y tomaron ventaja de 3-2 en las Finales de la WNBA, para situarse a una victoria del primer título de su historia.

La defensa de las locales volvió a marcar la diferencia en un encuentro en el que limitó a Atlanta a un 29,2% de acierto en tiros de campo y dejó a Angel Reese en siete puntos, con dos canastas en ocho intentos.

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Kiah Stokes y Veronica Burton lideraron a Golden State con trece puntos cada una. Stokes añadió ocho rebotes y tres tapones, con cinco aciertos en seis tiros, incluidos tres triples, mientras que Burton aportó ocho rebotes, tres asistencias y cuatro tapones.

Tiffany Hayes y la italiana Cecilia Zandalasini sumaron doce puntos cada una. Gabby Williams terminó con nueve puntos, seis rebotes y tres robos, pese a convertir solo tres de sus catorce tiros.

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En Atlanta, Rhyne Howard fue la máxima anotadora con veinte puntos, seguida por Jordin Canada, con doce, y Allisha Gray, con diez. Reese capturó quince rebotes y repartió cinco asistencias, pero volvió a sufrir para anotar tras quedarse en ocho puntos en el cuarto partido.

Las Valkyries llegaron al descanso con una mínima ventaja de 25-22, después de una primera mitad de dificultades ofensivas para ambos equipos.

Golden State terminó con nueve robos y nueve tapones, y cometió siete pérdidas frente a las quince de Atlanta, una diferencia decisiva para encarrilar su segunda victoria consecutiva.

El sexto partido se disputará este jueves a las 12.30 hora local de Atlanta en el State Farm Arena, según anunció este lunes la WNBA. La decisión generó polémica por situar un encuentro que puede decidir el título en plena jornada laboral, a las 9.30 de la mañana en California. EFE

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