21-38. Prescott y Javonte Williams impulsan a Dallas ante unos Eagles sin Hurts

Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Los Dallas Cowboys ganaron este lunes por 38-21 a los Philadelphia Eagles con tres pases de anotación de Dak Prescott y 155 yardas por tierra de Javonte Williams, para mejorar su balance a tres victorias y cuatro derrotas.
Los Eagles se quedaron con dos triunfos y cinco derrotas, frenados por la ausencia de Jalen Hurts, de baja por una trombosis venosa profunda y coágulos en ambos pulmones.
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Prescott completó quince de sus 27 pases para 212 yardas, con tres 'touchdowns' y ninguna intercepción. Tanner McKee, sustituto de Hurts, terminó con 23 pases completos de 35 para 211 yardas, una anotación y una intercepción.
CeeDee Lamb fue el principal socio de Prescott, con cinco recepciones para 74 yardas y dos 'touchdowns'. George Pickens añadió cuatro recepciones para 57 yardas y otra anotación. EFE
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