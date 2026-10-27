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109-113. Los Mavs dan otro disgusto a Antetokounmpo y De Larrea se retira por lesión

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Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Los Dallas Mavericks ganaron este lunes por 113-109 a los Miami Heat, que acumulan cuatro derrotas en cuatro partidos en la era de Giannis Antetokounmpo, en una noche en la que el español Sergio de Larrea se retiró en el segundo cuarto por una lesión en la rodilla derecha.

Antetokounmpo firmó un triple-doble de 29 puntos, 15 rebotes y once asistencias, y fue protagonista con un espectacular mate ante Daniel Gafford, pero su actuación no evitó otro disgusto a Miami, que sigue sin conocer la victoria desde la llegada del griego.

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Cooper Flagg lideró a los Mavericks con 29 puntos, seis rebotes, once asistencias, cuatro robos y dos tapones. P.J. Washington aportó veinte puntos, con cuatro triples, y nueve rebotes, mientras que Kyrie Irving sumó dieciocho puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Desde el banquillo, Walter Clayton Jr. contribuyó con quince puntos, tras convertir seis de sus siete lanzamientos de campo, incluidos sus dos intentos desde el perímetro.

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En Miami, Davion Mitchell apoyó a Antetokounmpo con 21 puntos. Andrew Wiggins y Pelle Larsson añadieron doce cada uno, mientras que Bam Adebayo se quedó en ocho, con tres aciertos en diez tiros.

Los Heat afrontaron el último cuarto con ventaja de 84-83, pero Dallas se impuso por 25-30 en ese período para llevarse el triunfo. Miami pagó también sus problemas desde la línea de tiros libres, con catorce aciertos en veinticinco intentos.

La mala noticia para los Mavericks fue la lesión de De Larrea, quien abandonó el encuentro tras disputar cinco minutos y cuarenta segundos, sin puntos y con un rebote.

Dallas informó primero de que su regreso estaba en duda y posteriormente anunció que no volvería a jugar por una distensión en la rodilla derecha.

El español había sumado 21 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la derrota del sábado ante los San Antonio Spurs. EFE

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