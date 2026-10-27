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1-10. Los Cerveceros dan un golpe en la mesa y acarician la gloria

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Con una asombrosa prueba de fuerza y ocho carreras con dos outs en una quinta entrada de récord, los Cerveceros de Milwaukee dieron este lunes un golpe en la mesa en el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida), donde doblegaron por 1-10 a los Rays de Tampa Bay para tomar ventaja de 3-0 en la Serie Mundial y colocarse a un triunfo del primer título de su historia.

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Los Cerveceros no pisaban el escenario de una Serie Mundial desde 1982, pero no temblaron y, tras imponerse en los dos partidos en el American Family Field de Milwaukee, asaltaron Florida con una extraordinaria demostración en el montículo y al bate.

Robert Gasser firmó una salida de calidad de seis entradas con un solo imparable, sin carreras, con un base por bolas y tres ponches. El venezolano Jackson Chourio bateó de 5-4, con dos carreras anotadas y una remolcada, mientras su compatriota William Contreras conectó tres hits y remolcó una carrera.

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Milwaukee terminó con dieciséis imparables frente a los tres de Tampa Bay y encadenó siete hits con dos outs en el quinto episodio, un récord para una entrada de Serie Mundial.

El dominicano Freddy Peralta mantuvo el cero durante los dos primeros actos, ayudado por una gran intervención de Chandler Simpson en el jardín izquierdo ante un batazo de Sal Frelick.

Pero los Cerveceros abrieron el marcador en el tercer episodio. Christian Yelich remolcó a Chourio con un sencillo y Contreras impulsó inmediatamente después a Jake Bauers con otro imparable.

Gasser dominaba a los Rays y la quinta entrada convirtió la ventaja de Milwaukee en una exhibición.

Con dos outs y las bases llenas, Tampa Bay recurrió a Cam Booser para sustituir a Peralta. Fue el comienzo de una pesadilla. Brice Turang conectó un sencillo de dos carreras y Garrett Mitchell añadió otro hit para llevar a Contreras al plato y poner el 5-0.

Cooper Pratt disparó un doble que remolcó otras dos anotaciones y Frelick pegó otro doble para el 8-0. Booser abandonó el montículo sin eliminar a ninguno de los cuatro bateadores que enfrentó.

Cole Sulser tampoco pudo contener la crisis. David Hamilton impulsó a Frelick con un sencillo y Chourio cerró el ataque con un doble que llevó a Hamilton al plato para el 10-0.

La fiesta se vivía también en el American Family Field de Milwaukee, repleto de aficionados que siguieron el encuentro en una pantalla y alimentaron el sueño de una ciudad que acaricia la gloria.

Contreras también destacó detrás del plato, con 'challenge' aprovechando el sistema automatizado que transformaron bolas en strikes.

El venezolano Antonio Senzatela relevó a Gasser con dos entradas perfectas y Brandon Woodruff se encargó del noveno. El cubano Yandy Díaz salvó el orgullo de los Rays con un doble que remolcó a Cedric Mullins, cuando ya era demasiado tarde.

Gasser se acreditó la victoria y mejoró su balance a 1-0, mientras que Peralta cargó con la derrota y quedó con 2-1. Tampa Bay necesita ahora cuatro triunfos consecutivos para evitar el título de Milwaukee.

Este martes se disputará el cuarto juego de la Serie Mundial. EFE

(foto)

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