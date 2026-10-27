1-10. Los Cerveceros acarician la gloria

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Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Los Cerveceros de Milwaukee pasaron por encima de los Rays de Tampa Bay y con un triunfo por 1-10 se colocaron este lunes a un paso de ganar por primera vez la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol.

Con un ataque de 16 hits y brillante labor de sus lanzadores, los Cerveceros pusieron la serie 3-0 a su favor.

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En el tercer episodio, los Cerveceros decidieron el partido con dos carreras frente al lanzador dominicano Freddy Peralta. Sencillo del venezolano Jackson Chourio, boleto a Jake Bauers y hits impulsores de Christian Yelich y del venezolano William Contreras, pusieron la pizarra 2-0.

Gasser combinó sus envíos rápidos con bolas de rompimiento, mantuvo buen control y después de permitir imparable del cubano Yandy Díaz en el inicio del partido, retiró a 14 rivales en fila, antes de regalarle cuatro bolas malas en el sexto acto al también cubano Víctor Mesa jr.

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El tirador fue apoyado por la ofensiva de sus compañeros que armaron un ramillete de ocho anotaciones en el quinto acto, al combinar cinco sencillos con tres dobles y una base por bolas.

Hit del emergente Cedric Mullins y doble productor de Yandy Díaz se combinaron en la novena entrada para que el cuadro de casa evitará la blanqueada.

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Los relevistas de los Cerveceros, Antonio Zenzaleta y Brandon Woodruff, mantuvieron el dominio para situar al equipo con todo a favor para ganar su primer título. Jamás un conjunto que perdió sus tres primeros partidos, se llevó la Serie Mundial.

El juego lo ganó Gasser, con un hit permitido y un boleto regalado en seis entradas de actuación en las que ponchó a tres oponentes; lo perdió Peralta, con siete hits y cinco carreras soportados en cuatro entradas y dos tercios.

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Este martes se disputará el cuarto juego de la Serie Mundial. EFE

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