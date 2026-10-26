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Vox presenta 20 independientes en las listas del PP al Senado en las seis provincias en las que no concurre

26/10/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox, Santiago Abascal, presenta formalmente este lunes 26 de octubre de 2026 a los cabezas de lista de su formación para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) en un acto público en Talavera de la Reina, Toledo. La convocatoria coincide con el cierre del plazo legal fijado para el registro de las candidaturas ante las juntas electorales. POLITICA Juanma Jiménez - Europa Press
26/10/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox, Santiago Abascal, presenta formalmente este lunes 26 de octubre de 2026 a los cabezas de lista de su formación para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) en un acto público en Talavera de la Reina, Toledo. La convocatoria coincide con el cierre del plazo legal fijado para el registro de las candidaturas ante las juntas electorales. POLITICA Juanma Jiménez - Europa Press
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Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido integradas en las listas del Partido Popular al Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre, en las circunscripciones de Las Palmas, Tenerife, Baleares, Cádiz, Castellón y Valencia.

Así, Alba Moreno, Yeray A. Suárez y Belén Bordils, trabajadores del partido en el área de prensa, y Miguel Rovira, director de comunicación de la Fundación Disenso; José Luis Aguirre, que fue diputado en Les Cortes; y el escritor Enrique García Maiquez, concurren como número uno, dos o tres, acompañados de uno o dos suplentes vinculados al partido que también acuden como independientes, según han confirmado este lunes desde Vox.

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Por la provincia de Castellón, concurrirán Miguel Rovira como número tres, y Arantza Miralles como primer suplente, y Cristóbal Caballero como segundo. Asimismo, José Luis Aguirre se presentará de número dos por Valencia, con Isabel Castellano y Vicente Moreno como suplentes.

En cuanto a Baleares, Vox no presentará a nadie en Ibiza ni Menorca, pero Belén Bordils irá de número dos por Mallorca --seguida de Jordi Aguiló y Nerea García como suplentes-- y Vicente Tur encabezará la lista de Formentera --con Carolina Tur como suplente--.

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Una fórmula que repiten en el archipiélago canaria, donde no se presentarán en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma, para concurrir con Alba Moreno de número dos con Yeray Antonio Suárez y María Cristina Aguado de suplente. José Francisco García será el número dos por Tenerife, seguido de Isis María Luque y David Fernández como suplentes.

Es el resultado del acuerdo anunciado este lunes con el PP por el que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza presentarse en esas seis provincias y a cambio los 'populares' rechazan presentarse en otras tres.

Finalmente, por la provincia de Cádiz, Enrique García será el número tres con María del Carmen Salas de primera suplente y Agustín Jiménez de segundo.

Una fórmula con la que buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que presentará una sola candidatura con el fin de terminar con la mayoría absoluta que ha regido la Cámara Alta durante esta legislatura.

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