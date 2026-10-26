Unai Simón, primer español en ganar el trofeo Yashin

Londres, 26 oct (EFE).- El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la pasada temporada durante la gala del Balón de Oro.
Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición. EFE
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