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Una veintena de detenidos, muchos menores, por disturbios y asaltos a comercios en Bilbao

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(actualiza la anterior con más detenidos)

Vitoria, 26 oct (EFE).- Una veintena de personas, entre ellas muchos menores, han sido detenidos este lunes en los altercados registrados en Bilbao tras la concentración contra la presencia en la ciudad del agitador Vito Quiles, en los que también se han registrado asaltos a algunos comercios, ha confirmado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

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El consejero, en una entrevista en ETB2, ha elevado el número de arrestados a una veintena, la mayoría de ellas menores de edad, al tiempo que ha indicado que se han registrado ataques a comercios, al igual que sucedió el pasado sábado en Barcelona.

"Da la impresión que alguien está queriendo emular movimientos violentos que hemos visto en otras partes de Europa", ha afirmado el Zupiria, quien ha tachado lo sucedido de "inaceptable".

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El consejero ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".

En este momento de "agitación" en Europa y en Euskadi, la Ertaintza trabaja para actuar "de acuerdo a la ley" y detener a quien provoca estos incidentes para ponerlos en manos de la justicia. EFE

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