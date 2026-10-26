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Una veintena de artistas acompañarán a Paco Ibáñez en el Liceu para repasar su trayectoria

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Barcelona, 26 oct (EFE).- Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Amancio Prada, Luis Pastor y Soleá Morente serán algunos de la veintena de artistas que participarán en un espectáculo que repasará la vida y obra del cantante Paco Ibáñez el próximo 24 de noviembre en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona.

Concebida bajo el título "Un poema, una vida, una canción", la propuesta pretende ser, según sus organizadores, "una firme reivindicación del humanismo frente a la barbarie del siglo XXI".

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En el Liceu, Ibáñez cantará junto a Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Amancio Prada, Soleá Morente, Jabier Muguruza, Cuarteto Cedrón, Hayley y Cristóbal Soto, Miro Casabella, Luis Pastor, Marina Rossell, Joan Isaac, Antoni Rossell, Gerard Zuchetto (Troubadours) y Pedro Pastor.

La palabra y el compromiso literario, pilares indispensables en la obra del cantautor, tendrán voz propia a través de célebres poetas como Bernardo Atxaga, Luis García Montero, Antonio García Teijeiro, Fanny Rubio y Susanna Rafart, mientras que la poesía visual de Pep Bou acompañará algunos momentos especiales.

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El espectáculo, conducido por Joan Font, de Comediants, propone un recorrido argumental que, atravesando la memoria y el legado artístico de Paco Ibáñez, convertirá el Liceu en un espacio poético. EFE

gym/rq/jlg

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