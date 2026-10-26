Una grúa intentará este lunes extraer el bus que ayer cayó en un terraplén de 20 metros

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Barcelona, 26 oct (EFE).- Bomberos y técnicos de la empresa del autobús siniestrado ayer en Fogars de Monclús (Barcelona) intentarán este lunes, con una grúa de grandes dimensiones, extraer el vehículo que ayer se precipitó por un terraplén de veinte metros.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado de que dieciséis dotaciones del cuerpo continúan en la zona, entre ellas las unidades de drones, el grupo canino y el grupo de rescate, rastreando los alrededores del vehículo para descartar más afectados por el accidente.

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El siniestro se produjo a las 16:43 horas en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús cuando un autobús de línea cayó por el terraplén, causando heridas a 83 personas, siete de ellas de gravedad, la mayoría con fracturas, traumatismos y politraumatismos diversos.

Aunque los equipos de rescate continúan rastreando la zona, ya ayer por la noche los bomberos descartaron "con una probabilidad muy alta" que hubiera más personas afectadas entre los restos del autobús o en las inmediaciones del lugar del siniestro, después de trabajar con drones con cámaras térmicas y perros adiestrados.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó 33 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos completos conjuntamente con los Bomberos de la Generalitat. EFE