Un nuevo caso en Los Palacios (Sevilla) eleva a 78 los de virus del Nilo este año

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Sevilla, 26 oct (EFE).- La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado un nuevo caso de virus del Nilo en humanos, localizado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con lo que se elevan a 78 los detectados este año en Andalucía.

En su balance diario sobre la repercusión de esta enfermedad, Sanidad ha informado de que la citada localidad entra en alerta por este motivo, mientras que terminan su alerta Mojácar (Almería), La Carlota (Córdoba) y Peñaflor (Sevilla).

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La pasada semana se declararon tres nuevos casos, localizados en San Fernando (Cádiz), Palos de la Frontera (Huelva) y Dos Hermanas (Sevilla), con lo que ya son 78 los detectados este año en Andalucía, con 43 leves y 35 graves, de los que 39 han requerido hospitalización, dos personas siguen ingresadas y cinco han fallecido.

Además, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 896 usuarios, y despistaje de arbovirosis en 220 casos de meningitis víricas.

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En el cribado de donantes de sangre, del 1 de junio al 25 de octubre, se han realizado 17.961 determinaciones.

En los municipios en alerta se tienen que intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección.

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Por su parte, la administración local debe aumentar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo en que el área esté en alerta. EFE

fcs/av