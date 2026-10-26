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Tellado reta al dimitido delegado en Madrid a explicar quién financió las primarias "con tufo a sauna" de Sánchez

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este lunes al dimitido delgado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que aproveche su marcha para aclarar quién financió las primarias que ganó Pedro Sánchez en el PSOE en 2017 y que desvele de dónde procedía el dinero que manejó como presidente de Bancal de Rosas, la asociación que llevó las cuentas de aquella campaña interna, un asunto "con tufo a sauna".

Tellado se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede del PP, después de conocerse la dimisión de Fran Martín como delegado del Gobierno en Madrid, tras quedarse fuera de las listas del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Según ha subrayado, Martín es un "sanchista pata negra" que estuvo con Sánchez desde que recuperó el mando del partido en 2017 y considera que, ahora que se ha quedado sin escaño ni cargo, es el momento adecuado de que explique su papel en aquellas primarias en las que también participaron José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

"No hablamos de cualquier persona, sino un sanchista de primera generación. Del hombre que presidió Bancal de Rosas, la asociación que llevó las cuentas de las primarias de Pedro Sánchez, el contable de una campaña que investiga la Justicia y que pudo haberse financiado con dinero procedente de los negocios --relacionados con saunas-- del suegro de Pedro Sánchez. Es el momento de que ofrezca esas explicaciones, después de que Sánchez lo haya dejado fuera de las listas", ha señalado.

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