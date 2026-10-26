Sánchez afirma que la remontada de Lula en Brasil la repetirá él en España

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Madrid, 26 oct (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y ha asegurado que la remontada que ha protagonizado frente a lo que auguraban las encuestas es lo que ocurrirá también en España el 29N.

"Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", ha afirmado Sánchez en un mensaje en la red social X.

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Además califica de "gran victoria" el resultado obtenido por Lula en las elecciones brasileñas.

El presidente de Brasil ha ganado este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que ha derrotado contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro.

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El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha. EFE