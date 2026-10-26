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Rune supera la primera ronda en Basilea pese a los 32 'aces' de Halys

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Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- El danés Holger Rune superó este lunes la primera ronda del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) al ganar con remontada y por 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (5) al francés Quentin Halys, que no puso aprovechar los 32 saques directos que conectó en las dos horas y 39 minutos que duró el partido.

Rune, exnúmero 4 mundial, juega en Basilea su cuarto torneo ATP desde que regresó a las pistas tras una baja de once meses por una lesión en el tendón de Aquiles.

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En Basilea, el danés alcanzó la final en 2022 antes de llegar a semifinales en 2023 y 2024. Su próximo rival será el ganador del partido entre el polaco Hubert Hurkacz o el belga Zizou Bergs.

También en la primera jornada en Basilea, el monegasco Valentin Vacherot volvió a la senda de la victoria al imponerse por 6-3 y 7-6(4) al argentino Mariano Navone tras dos horas de partido.

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El siguiente rival de Vacherot será o el tercer cabeza de serie, el español Rafa Jódar, o el chileno Alejandro Tabilo.

Daniel Altmaier, presente en cuadro como 'lucky loser' de la previa, eliminó al también argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-7(5), 7-6(4) y 6-4 en dos horas y 40 minutos. Al alemán le espera ahora el veterano suizo Stan Wawrinka o el octavo cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka. EFE

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