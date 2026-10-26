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Pradales, a los radicales tras los altercados en Bilbao: "Ya basta. No los queremos aquí"

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por los altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales en Bilbao, a los que ha dicho: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".

En unas declaraciones distribuidas por el Gobierno Vasco, Pradales se ha referido a los altercados, con quemas de vehículos y de contenedores por parte de grupos de radicales tras una concentración contra un acto del agitador Vito Quiles en Bilbao, finalmente suspendido.

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El lehendakari ha afirmado que estos actos van "en contra de todo lo que representa mayoritariamente la sociedad", y ha enfatizado: "Basta de utilizar la violencia para responder a una provocación (de Vito Quiles)".

"Va en contra de los valores que defendió el lehendakari Aguirre y que en este país seguimos defendiendo a capa y espada la inmensa mayoría de la sociedad vasca", ha señalado Pradales, quien ha reivindicado "el valor de la palabra para combatir el fascismo y la tiranía".

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Por su parte, el PNV ha expresado en un comunicado su "más firme condena" tanto a Vito Quiles como a los radicales que han provocado los altercados en Bilbao.

"Nuestra más firme condena tanto a la actividad de aquellos agitadores que acuden a Euskadi buscando la provocación para sembrar el odio, como a quienes bajo el amparo del antifascismo encuentran la excusa perfecta para montar una batalla campal en la que quemar coches, destruir mobiliario urbano, generar miedo en la población y enfrentarse a la Ertzaintza y a la Policía Municipal", ha publicado el PNV.

Finalmente, este partido ha instado a combatir el fascismo "desde la democracia, no desde la violencia".

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha manifestado en las redes sociales su condena y solidaridad con los afectados por los actos vandálicos en Bilbao, que "no caben en democracia", y ha indicado que "la respuesta ante una provocación nunca puede ser la violencia".

El PP vasco también ha mostrado en las redes sociales su "más enérgica condena por los altercados protagonizados en Bilbao por "radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar".

"En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha concluido. EFE

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