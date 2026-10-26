Pradales, a los radicales tras los altercados en Bilbao: "Ya basta. No los queremos aquí"

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por los altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales en Bilbao, a los que ha dicho: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".

En unas declaraciones distribuidas por el Gobierno Vasco, Pradales se ha referido a los altercados, con quemas de vehículos y de contenedores por parte de grupos de radicales tras una concentración contra un acto del agitador Vito Quiles en Bilbao, finalmente suspendido.

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El lehendakari ha afirmado que estos actos van "en contra de todo lo que representa mayoritariamente la sociedad", y ha enfatizado: "Basta de utilizar la violencia para responder a una provocación (de Vito Quiles)".

"Va en contra de los valores que defendió el lehendakari Aguirre y que en este país seguimos defendiendo a capa y espada la inmensa mayoría de la sociedad vasca", ha señalado Pradales, quien ha reivindicado "el valor de la palabra para combatir el fascismo y la tiranía".

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Por su parte, el PNV ha expresado en un comunicado su "más firme condena" tanto a Vito Quiles como a los radicales que han provocado los altercados en Bilbao.

"Nuestra más firme condena tanto a la actividad de aquellos agitadores que acuden a Euskadi buscando la provocación para sembrar el odio, como a quienes bajo el amparo del antifascismo encuentran la excusa perfecta para montar una batalla campal en la que quemar coches, destruir mobiliario urbano, generar miedo en la población y enfrentarse a la Ertzaintza y a la Policía Municipal", ha publicado el PNV.

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Finalmente, este partido ha instado a combatir el fascismo "desde la democracia, no desde la violencia".

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha manifestado en las redes sociales su condena y solidaridad con los afectados por los actos vandálicos en Bilbao, que "no caben en democracia", y ha indicado que "la respuesta ante una provocación nunca puede ser la violencia".

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El PP vasco también ha mostrado en las redes sociales su "más enérgica condena por los altercados protagonizados en Bilbao por "radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar".

"En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha concluido. EFE