Pere Romeu, mejor entrenador

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Londres, 26 oct (EFE).- El español Pere Romeu, del Barcelona, fue galardonado este lunes con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada de un equipo femenino.

Romeu ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina, la Liga de Campeones, además de la Supercopa de España.

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"Entiendo esto como un premio colectivo, le agradezco mucho tanto a las jugadoras como a mi cuerpo técnico por esto. Porque los premios individuales son gracias a ello. Me encantaría que aquí estuviéramos todos. Siento este premio completamente colectivo", dijo Romeu, que recibió el premio de las manos del técnico español Rafa Benítez.

"Como entrenador lo que más me enorgullece es ver cuando jugamos como un equipo. Estas grandísimas jugadoras juegan mejor como equipo que de forma individual", dijo al ser preguntado en el escenario por lo que le hace más feliz en el fútbol.

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Romeu, que se hizo cargo del Barcelona femenino en julio de 2024, ha ganado dos Ligas, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España y una Liga de Campeones, además de alcanzar la final en 2025. EFE