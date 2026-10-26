Pedro Martínez: "Lo estamos haciendo bastante bien"

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Madrid, 26 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, dijo este lunes, la víspera del duelo de Euroliga contra el Kosner Baskonia, que su equipo lo ha hecho "bastante bien" en los últimos ocho partidos y debe seguir su camino.

"Lo estamos haciendo bastante bien en los últimos ocho partidos y tenemos que ir haciéndolo igual. Ganar o perder también depende de cómo esté el rival y las situaciones que te encuentres. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, hacer nuestros básicos bien hechos, lo que entrenamos y confiar. Luego, tener ese puntito de suerte que siempre hace falta para competir", señaló.

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Asimismo, en declaraciones difundidas por el club, Martínez se refirió al momento del equipo vasco: "Creo que han mejorado muchísimo su competitividad con el cambio de entrenador. Son muy sólidos atrás en defensa y es un equipo muy físico y en su campo se debe esperar el mejor baloncesto posible". EFE