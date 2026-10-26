Mossos descartan por ahora la implicación de otros vehículos en el accidente del autobús

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Barcelona, 26 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra descartan por ahora la implicación de otros vehículos o de terceras personas en el accidente del autobús que ayer se precipitó por un talud en Fogars de Montclús (Barcelona), cuyo conductor dio negativo en el control de alcoholemia y drogas.

El Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra ha asumido este caso para aclarar las causas del siniestro de este autobús, con 65 asientos, que circulaba por una carretera de curvas en el Montseny y se precipitó unos diez metros por un talud, causando heridas a 87 personas.

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Según han informado fuentes policiales, a lo largo de este lunes se prevé hacer la inspección en el interior del autocar accidentado, mientras que la unidad de drones de los Mossos ha grabado esta mañana imágenes del lugar para ayudar en la investigación.

Los Mossos siguen en el lugar del accidente para recoger indicios y vestigios relacionados con el siniestro.

En el marco de su investigación, los Mossos también tratan de aclarar si el autocar circulaba con demasiados pasajeros de pie.

El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas de ayer, cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas, de ellas 9 en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación.

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La normativa permite que en este tipo de servicios algunos pasajeros puedan ir de pie, si bien los Mossos están intentando aclarar cuántos de los usuarios de este autocar con 65 asientos iban levantados, para determinar si eran demasiados.

De hecho, a raíz de este accidente, el gobierno catalán plantea medidas para evitar que los autobuses interurbanos que circulen por zonas de montaña tengan a pasajeros de pie, según ha anunciado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

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En concreto, Parlon ha detallado que este lunes se han reunido técnicos de la Consellería de Territorio y del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para valorar la posibilidad de impedir que los pasajeros de autobuses interurbanos vayan de pie, una medida que actualmente está regulada por la normativa. EFE