Moncho Fernández sobre la visita a Hungría: "Si no trabajamos lo pasaremos mal"

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Girona, 26 oct (EFE).- El técnico del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha avisado a sus pupilos de que si no trabajan ante un rival teóricamente inferior, como el CNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro, lo pasarán "mal" en el encuentro de este miércoles de la cuarta jornada de la Copa FIBA Europa.

"Es un rival que juega con mucha intensidad y que quiere imponer su ritmo rápido de partido desde una defensa muy agresiva", ha afirmado en rueda de prensa el técnico gallego sobre el partido de este miércoles en Hungría.

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El Girona es líder del grupo B de la Copa FIBA Europa en su debut contintental (3/3) y viene de ganar al Asisa Joventut (101-87).

El técnico del equipo catalán también ha señalado que "los elementos básicos serán claves" en este partido y que "todo nace siempre desde la defensa".

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Moncho, además, ha confirmado que solo tiene las bajas de larga duración de Pep Busquets, Maxi Fjellerup e Isaac Vázquez y que deberá hacer un descarte después del fichaje del alero esloveno Gregor Glas porque la Copa FIBA Europa exige cinco cupos nacionales. EFE

asm/vmc/jl