Moi Gómez destaca que, pese a la derrota, "el equipo lo ha dado todo".

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Sevilla, 26 oct (EFE).- El centrocampista Moi Gómez destacó este lunes que, pese a la derrota de Osasuna en el campo del Sevilla (2-0), "el equipo lo ha dado todo" y que han "hecho un buen partido".

"En la primera parte tuvimos ocasiones claras, la mía, la de 'Budi' (Budimir) y en la segunda su segundo gol nos castigó", valoró Moi Gómez a Movistar.

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"Los primeros minutos de la primera y la segunda parte hemos estado cómodos. Luego nos ha faltado llevar eso todo el partido, nos ha costado. Una pena porque era una oportunidad para estar más arriba", dijo Moi Gómez, quien reconoció que "siempre" pueden "mejorar".

"El otro día hicimos un gran partido -victoria 2-0 al Racing- y hoy por momentos lo hemos hecho, pero tenemos que darle continuidad y mejorar como equipo", resaltó. EFE

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